Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню - 25,76 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2576,7047 (19 вересня – 2590,1081)

100 EUR – 2876,8908 (19 вересня – 2907,6554)

10 RUR – 3,9692 (19 вересня – 3,9851)

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Як повідомляв УНІАН, 19 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,71/25,76 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7330/28,7840 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3980/0,3990 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7670 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 482 угоди на суму 324,04 мільйона доларів.