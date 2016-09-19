Депутати запропонували Раді обмежити ставку за кредитами для Фонду гарантування 1% річних

Група народних депутатів Верховної Ради України – членів парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності запропонували на законодавчому рівні обмежити процентну ставку за кредитами, залученими Фондом гарантування вкладів фізосіб, на рівні 1% річних.

Про це йдеться в законопроекті №5138, зареєстрованому на сайті Ради сьогодні, 19 вересня, яким пропонується внести зміни в Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Зокрема, автори законопроекту запропонували встановити, що Фонд сплачує Національному банку за користування отриманим кредитом 1% річних або держава компенсує НБУ різницю за більш високою ставкою. Таку ж ставку депутати запропонували встановлювати і при отриманні Фондом кредитів у Міністерства фінансів.

Крім того, депутати запропонували встановити, що в ході судових розглядів Фонду або неплатоспроможних банків у його управлінні, Фонд сплачує судовий збір лише у разі набрання чинності судового рішення.

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Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 - 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін в інтерв'ю УНІАН повідомив, що Фонд повинен за кредитами більше 51 мільярда гривень Міністерству фінансів і майже 9,1 мільярда – Національному банку. Крім того, у вересні Фонд звернувся до Міністерства фінансів з заявкою про отримання фінансування на 7,9 мільярда гривень.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2016 року склав 6,586 мільярда гривень, що на 872 мільйонів гривень, або на 11,7%, менше показника на 1 серпня. З початку року обсяг фінансових ресурсів фонду скоротився більш ніж в 2 рази.