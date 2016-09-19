Бюджет-2017: податкові надходження очікуються на рівні 588 мільярдів

Кабінет міністрів України у державному бюджеті на 2017 рік закладає податкові надходження на рівні 588,024 мільярда гривень.

Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№5000).

Зокрема, податки і збори на доходи фізичних осіб складуть 63,162 мільярда гривень, податок на прибуток підприємств 57,280 мільярда гривень, рентна плата – 52,114 мільярда гривень, акцизний податок – 109,596 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Державної фіскальної служби Романа Насирова основне зростання податкових надходжень 2017 року порівняно з 2016 роком буде забезпечений за рахунок детінізації економіки.

Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік з граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 мільярда гривень. Згідно з документом, доходи держбюджету встановлено в сумі 706,269 мільярда гривень, витрати – 775,265 мільярда гривень.