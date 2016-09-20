В Канаді подали на ратифікацію угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Про це у своєму Facebook повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

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"Канадський уряд вніс на ратифікацію до Парламенту Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою - це зроблено у перший же день осінньої сесії Парламенту", - написав Шевченко.

За його словами, наступний крок - через 21 сесійний день уряд внесе законопроекти на імплементацію. "Тепер черга - за українським урядом та Верховною Радою. Вітаю всіх, хто трудився над Угодою, і всіх, хто цією Угодою зможе скористатися!" – додав посол.

Раніше сьогодні у Канаді заявили, що не визнають вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму.