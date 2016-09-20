Добробут росіян погіршується: зарплати та споживання стиснулися до 8-річного мінімуму

Статистика Росстату про стан внутрішнього споживання і доходів в серпні 2016 року виявилася передбачено слабкою, пише "Комерсант".

«Ключові показники добробуту погіршилися, продемонструвавши найбільш сильне зниження наявних доходів з грудня 2008 року і стиснення реальних зарплат на тлі перегляду липневих показників у бік зменшення»,— зазначає Дмитро Польовий з банку ING. Динаміка номінальної зарплати в серпні залишилася на рівні липня — плюс 5,8% в річному вираженні, що є мінімумом з січня 2016 року.

Читайте такожРосіяни загрузли в боргах: прострочення по кредитних картах зростає рекордними темпамиРеальні наявні доходи в серпні знизилися на 8,3% у річному вираженні (після зниження на 7,3% в липні і на 4,8% у червні), а зарплати — на 1% (показник за липень був знижений Росстатом з плюс 0,6% до мінус 1,3%). Динаміка обороту роздрібної торгівлі в серпні порівняно з липнем також фактично не змінилася — показник склав мінус 5,1% рік до року (мінус 5,2% місяцем раніше). «Повільне поліпшення економічної активності в річному вираженні частково пояснюється низькою базою минулого року. Крім того, підтримку статистиці серпня надав календарний ефект — два додаткових робочих дні порівняно з серпнем 2015 року»,— пояснює Польовий.

Оцінки з усуненням сезонних і календарних ефектів свідчать, що реальні доходи падають тими ж темпами, що і зарплати. Якщо у другому кварталі в середньому за місяць вони знижувалися на 1,1%, у третьому — на 1,2%, що відбувається з прискореним падінням пенсій і надходжень від підприємницької діяльності. Після індексації зарплат приватними компаніями на початку року, в першому кварталі 2016-го в середньому за місяць вони збільшувалися на 1,1%, у другому — їх зростання обнулилося, а в третьому склало мінус 1,1%, звівши нанівець всі досягнення початку року.

Стрибок попиту на непродовольчі товари пояснюється стабілізацією інфляційних очікувань, зниженням зареєстрованого безробіття і скороченням норми заощаджень домогосподарств (особливо помітно у липні—серпні) і, значною мірою, збільшенням роздрібного кредитування. Все це підігріло попит населення на квартири, автомобілі (особливо на вторинному ринку), електроніку та одяг. Але рівень суб'єктивної бідності (частка респондентів, яким, за їх словами, грошей вистачає тільки на їжу або не вистачає навіть на неї) в липні 2016 року збільшився порівняно з липнем 2015-го з 36% до 41%.

Хоча, за даними ЦБ, роздрібне кредитування громадян за липень знизилося на 0,5% (з урахуванням валютної переоцінки), а за серпень зросло на 0,3%, прострочена заборгованість по ньому зростала темпами 1,4% і 1,3%, відповідно. У такій ситуації сподіватися на стійке зростання приватного попиту не доводиться. Більше того, в заяві від 16 вересня рада директорів ЦБ дає зрозуміти, що неконтрольоване зростання приватного споживання, заснованого на збільшенні кредитування, є основним ризиком для реалізації політики регулятора.