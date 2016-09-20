Влада РФ в рамках наповнення бюджету хоче підвищити податки для газових компаній

Міністерство фінансів РФ в рамках наповнення дохідної бази бюджету 2017 року пропонує підвищити ПВКК на газ і газовий конденсат не тільки для «Газпрому», але й для незалежних виробників газу, пише «Коммерсантъ» з посиланням на кілька джерел.

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За словами одного з них, всього Мінфін планує зібрати з газової галузі додатково 179 млрд руб. до бази цього року за рахунок підвищення ПВКК. Міністерство передбачає підвищити навантаження на «Газпром» на 79 млрд руб., а ще 100 млрд руб. — забрати у незалежних виробників газу.

Зазначається, що спочатку розглядався варіант, за якого, як і в 2016 році, всю тяжкість незапланованого підвищення ПВКК візьме на себе «Газпром» (цього року за рахунок зростання цього податку міністерство збиралося отримати з монополії додатково близько 100 млрд руб.). Всього цього року Міністерство фінансів планувало зібрати з урахуванням додаткових вилучень у «Газпрому» 555 млрд руб. газового ПВКК, але ці плани ґрунтувалися на середньорічній ціні нафти $50 за барель. Оскільки вона поки нижча (за січень — серпень середньозважена ціна — близько $39 за барель), то, найімовірніше, повністю реалізувати план не вийде: за сім місяців цього року було зібрано 293,3 млрд руб.

Крім того, уряд Росії обговорює і розмір підвищення податкового тягаря для нафтовиків, з галузі пропонується в 2017 році додатково вилучити 200 млрд руб. Однак механізм росту податків на газовиків поки на більш ранній стадії дискусій. За словами джерел, на даний момент не прийнято остаточного рішення про такий розподіл навантаження, а його обговорення в уряді і з компаніями ще не відбувалося.