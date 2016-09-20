Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2576.7047 (19 вересня – 2590.1081)

100 EUR – 2876.8908 (19 вересня – 2907.6554)

10 RUR – 3.9692 (19 вересня – 3.9851)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,71/25,76 гривні/долар. Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася до долара США на 10 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7330/28,7840 гривні/євро, до російського рубля – на рівні 0,3980/0,3990 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7670 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 482 угоди на суму 324,04 мільйона доларів.