На світових торгах основні валюти стабільні в очікуванні рішень з Японії та США

На світових торгах у вівторок, 20 вересня, основні валюти стабілізувалися на очікуваннях рішень Банку Японії та Федрезерву США, передає Reuters.

Так, долар стабілізувався біля позначки 101,77 ієни після зниження на 0,4 відсотка в понеділок.

Індекс долара з ранку торгувався на рівні 95,880, відійшовши від двотижневого піку в 96,108, досягнутого в минулу п'ятницю.

Євро зміцнився до $1,1171 після мінімуму майже за два тижні до $1,1149, досягнутого 19 вересня.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривнюПредставники Банку Японії в останні тижні вказували на те, що існує простір для подальшого зниження ставок, незважаючи на критику, що це шкодить фінансовим організаціям та економічним настроям. Згідно з інформацією, що з'явилася, японський ЦБ за підсумками засідання на цьому тижні може зробити негативні відсоткові ставки центром своєї монетарної політики.

Ієна різко зростала після кількох попередніх засідань регулятора, так як його рішення розчаровували ринки.

"Банк Японії може і не піти на заходи пом'якшення політики, в цьому випадку пара долар/ієна може протестувати рівень 101 або 100 ієн", - сказав Кодзі Фукая з FPG Securities.

Деякі чиновники ФРС останнім часом посилили "яструбину риторику", заявляючи, що регулятор готовий підвищити ставки в найближчому майбутньому. Хоча переважна більшість аналітиків вважає, що регулятор цього тижня залишить ставки без змін, деякі учасники ринку чекають, що ЦБ більш явно вкаже на свою готовність їх підвищити.

Це має підтримати долар, у той час як більшість інших ЦБ світу продовжують цикл пом'якшення політики.