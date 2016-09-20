Пенсійний збір з купівлі валюти можуть скасувати у листопаді – міністр фінансів

Скасування збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі готівкової іноземної валюти можливе в листопаді, після чого уряд відкоригує проект державного бюджету України на наступний рік.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі каналу 3S.TV.

Відповідаючи на запитання про те, чому в бюджеті передбачено надходження від пенсійного збору з купівлі валюти, тоді як скасування цього збору передбачено в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, міністр зазначив, що останньої версії меморандуму з МВФ ще немає, оскільки він не оприлюднений Фондом, але при цьому підтвердив, що питання скасування пенсійного збору дійсно обговорювалося під час підготовки документа.

«Позиція Мінфіну – цього не робити, тому що це зниження доходів бюджету. Але ми це підтримали, тому що розуміємо, що цей крок спрямований, щоб ліквідувати тіньові обороти. Тому ми це підтримали і десь, якщо не помиляюся, у листопаді маємо запровадити», - сказав Данилюк.

Міністр пояснив, що в поточному проекті бюджету цей збір передбачений, оскільки бюджет базується на чинній базі, проте ще є час, щоб відкоригувати проект.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді зберегти в 2017 році збір до Пенсійного фонду з операцій купівлі готівкової іноземної валюти. Згідно з додатками до законопроекту «Про державний бюджет України на 2017 рік» (№5000) у наступному році уряд очікує надходження до держбюджету від операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі в сумі 260,586 млн грн.

Крім того, 19 вересня головне науково-експертне управління Верховної Ради оприлюднило висновок до законопроекту №4741, який пропонує скасувати сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами, в якому експерти рекомендували для ухвалення зваженого рішення отримати відповідний експертний висновок уряду.

Раніше в Національному банку України не раз заявляли, що скасування пенсійного збору з купівлі готівкової валюти знизить обіг тіньового ринку в Україні, який, за оцінками експертів, сягає 1 млрд дол. щомісяця.

Обов'язковий пенсійний збір з купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах за ставкою 0,5% був запроваджений для юридичних і фізичних осіб у 2014 році Законом України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні».

На початку 2015 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» ставку збору була підвищена до 2%, при цьому юридичні особи і операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.