Оплата електронними грошима в першому півріччі зросла в 1,6 раза - НБУ

В першому півріччі 2016 року користувачі оплатили електронними грошима товари, роботи і послуги на загальну суму 1,8 млрд грн, що в 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

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Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, загальна кількість випущених електронних грошей в першому півріччі цього року збільшилася майже у 2 рази порівняно з першим півріччям 2015 року - з 21,6 млн грн до 39 млн грн.

Загальна кількість «електронних гаманців» і «облікових записів» за відповідний період збільшилася в 1,2 раза - з 36 млн до 43,6 млн.

Як повідомляв УНІАН, сума операцій з оплати товарів, робіт і послуг з використанням електронних грошей в 2015 році становила 3,2 млрд грн.