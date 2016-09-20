Рада хоче узаконити ідентифікацію громадян через електронний цифровий підпис

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає ідентифікацію громадян через електронний цифровий підпис, Bank ID і Mobile ID.

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За ухвалення відповідного законопроекту №4685 «Про електронні довірені послуги» проголосували 260 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов повідомив, доповідаючи по законопроекту №4685, що його ухвалення допоможе розвинути єдиний простір довіри між Україною і ЄС, що, в свою чергу, сприятиме активізації транскордонного співробітництва.

«Законопроект «Про електронні довірені послуги» має на меті законодавчо врегулювати ринок електронних довірених послуг, забезпечити ефективне транскордонне співробітництво, а також інтегрувати Україну у світовий електронний інформаційний простір», - зазначив він.

Крім того, за словами Пєтухова, цей законопроект сприятиме створенню умов для розвитку і функціонування галузі електронних довірених послуг в Україні, підвищення довіри до електронних довірених послуг з боку громадян, захисту прав і законних інтересів користувачів цих послуг, а також захисту їх персональних даних.

Як повідомляв УНІАН, впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017 року. До того ж часу Кабмін планує ухвалити закон про єдину систему електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового документообігу.

Mobile ID – сервіс мобільної ідентифікації користувачів, який дозволяє абоненту використовувати свій мобільний телефон з встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також щоб ставити підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID був реалізований на порталі адміністративних послуг у Львові.

У жовтні 2015 року глава Мін'юсту Павло Петренко на засіданні Кабінету міністрів закликав членів уряду переводити адміністративні послуги, що надаються їх відомствами, в електронний режим за допомогою ідентифікації громадян через систему Bank ID на базі клієнтських даних банків.