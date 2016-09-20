Держзакупівлі по-новому: економія завдяки Prozorro досягла 4 мільярдів

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх державних замовників з 1 серпня, досягла 4 млрд грн.

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Відповідна інформація опублікована на сайті бізнес-аналітики Prozorro.

При цьому кількість тендерів за час роботи системи досягла 208 тис., кількість організаторів торгів становила 11,17 тис., а середня кількість пропозицій на торг - 2,61.

Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, в 2017 році - 50 млрд грн.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.