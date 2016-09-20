Гривня знизилася на 6 копійок – до 25,82 за долар

У вівторок, 20 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,76/25,82 грн/дол.

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Як УНІАН повідомив дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта знизилася до долара США на 6 копійок.

Котирування гривні щодо євро на рівні 28,8650/28,9290 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3970/0,3990 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,7824 грн/дол., на цю годину було укладено 41 угоду на суму 14,95 млн дол.