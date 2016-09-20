Рада планує дозволити держорганам використовувати хмарні технології для зберігання інформації

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що дозволяє міністерствам, відомствам і державним структурам використовувати хмарні технології для зберігання інформації, яка не містить державну таємницю, з метою підвищення ефективності обміну даними.

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За прийняття відповідного законопроекту №4302 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень» проголосували 229 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Голова парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко, доповідаючи щодо законопроекту №4302, повідомив, що його прийняття дозволить державі розвивати ринок хмарних технологій, який є дуже ефективним. Крім того, держоргани не зможуть працювати з великими обсягами даних, що дозволить оптимізувати всі державне процеси.

Даний законопроект передбачає введення в українське законодавство таких понять, як «система хмарних обчислень» та «постачальник хмарних послуг», а також визначення особливостей обробки інформації в системах хмарних обчислень.

Як повідомляв УНІАН, на думку заступника глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа, використання інформаційних і хмарних технологій в держорганах буде сприяти розвитку електронної демократії в країні та стане ефективним інструментом у боротьбі з корупцією в системі державного управління.

При цьому Український союз промисловців і підприємців (УСПП) закликав депутатів відкликати законопроект №4302, оскільки він суперечить ряду чинних в Україні законодавчих актів, що створює загрозу національній безпеці України. Крім того, УСПП повідомляє, що внаслідок прийняття цього проекту закону держоргани втратять контроль над інформацією, переданою третім особам, які не несуть відповідальності за її зберігання, а також посилиться залежність держави від зовнішніх факторів і збільшиться вразливість об'єктів критичної інфраструктури.

26 травня 2016 року Державне агентство з питань електронного уряду України розпочало співпрацю з провідним провайдером хмарних технологій і оператором одного з найбільших в Україні дата-центрів – компанією De Novo, у рамках якого національний онлайн-портал відкритих даних Data.gov.ua буде розміщений на хмарних ресурсах De Novo. Згідно з даними De Novo, на основі відкритих даних у країнах Євросоюзу реалізується безліч успішних соціальних і комерційних проектів, обіг яких становить сотні мільйонів євро в рік.

За даними спільного дослідження De Novo та аналітичної компанії IDC, обсяг українського ринку хмарних послуг в Україні в 2015 році порівняно з попереднім роком зріс на 5,9% - до 9 млн дол.