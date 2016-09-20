У корупціонерів конфіскували лише 78 тисяч гривень із запланованих 7,8 мільярда за рік

За сім місяців цього року на користь держави надійшло 78 тис. грн конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна корупціонерів.

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Про це свідчать дані Звіту про виконання держбюджету за січень-липень 2016 року, пишуть «Наші гроші».

Зокрема, станом на 1 серпня по коду класифікації 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення» до спецфонду держбюджету було зараховано 78 382,69 грн.

При цьому у 2016 році по плану має надійти 7,75 млрд грн коштів, конфіскованих у корупціонерів.

А згідно з проектом закону про держбюджет на 2017 рік очікується надходження від конфіскації таких коштів у розмірі 10,5 млрд грн.

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Відзначимо, що наприкінці 2015 року Генеральна прокуратура повідомила, що торік кошти при виконанні рішень судів про конфіскацію майна та спеціальну конфіскацію фактично зараховувались за сімома різними кодами бюджетної класифікації.

Це було пов’язано з тим, що назву коду 50080100 було сформульовано як «конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами». А в чинному законодавстві України відсутній термін «привласнення корупційними методами», тому були неоднозначні його тлумачення і зарахування коштів на різні коди.

Втім, як запевнила ГПУ, у держбюджеті-2016 це було виправлено і в цьому році всі конфісковані корупційні кошти вже надходять на один код (50080100).

За даними ГПУ, за січень-листопад 2015 року конфіскація і спецконфіскція була застосована до 77 осіб, що вчинили корупційне правопорушення і рішення щодо яких набули сили. Станом на кінець року було виконано 20 вироків з 77 і до бюджету було перераховано 255 тис грн. При цьому згідно до Звіту про виконання держбюджету за 2015 рік по коду 50080100 надійшло 100 тис грн, при плані – 1,5 млрд грн.