Валютні гойдалки: гривня за день знизилася на 20 копійок

У вівторок, 20 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,96 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 20 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро знаходяться на рівні 28,9370/29,0130 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3980/0,3990 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8049 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 589 угод на суму 417,71 мільйона доларів.