Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,80 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2580,5527 (20 вересня – 2576,7047)

100 EUR – 2886,0901 (20 вересня – 2876,8908)

10 RUR – 3,9853 (20 вересня – 3,9692)

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,96 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 20 копійок.

Котирування гривні відносно євро знаходяться на рівні 28,9370/29,0130 гривні/євро, по відносно російського рубля – на рівні 0,3980/0,3990 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8049 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 589 угод на суму 417,71 мільйона доларів.