Банк Японії залишив відсоткову ставку на від'ємному рівні - мінус 0,1%

Банк Японії зберіг відсоткову ставку на від'ємному рівні - мінус 0,1%, що відповідає прогнозу аналітиків, передає Bloomberg.

Це рішення регулятор прийняв на своєму черговому засіданні.

Банк Японії знову підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 80 трильйонів ієн щорічно (приблизно 654 мільярда доларів).

Читайте такожЯпонія вирішила направити $274 мільярди на підтримку економікиРегулятор також планує збільшити грошову базу до стабілізації інфляції в країні на рівні 2% в рік.

У січні 2016 року ЦБ Японії вперше ввів від'ємну відсоткову ставку, встановивши її на рівні мінус 0,1%. Ставка застосовується щодо поточних рахунків фінансових інститутів в Банку Японії.

Відсоткова ставка – це відсоток, під який центральний банк видає кредити комерційним банкам. У свою чергу, ця ставка визначає кредитні та депозитні ставки комерційних банків. Ставки за кредитами і депозитами для населення встановлюють відносну вартість грошей. Як основний інструмент монетарної політики, низька відсоткова ставка може стимулювати зростання економіки шляхом збільшення обсягу видачі кредитних коштів, а значить зростання витрат. Дешеві гроші стимулюють інвестиції бізнесу і ведуть до прискорення темпів зростання економічної діяльності. Підвищення відсоткової ставки, найчастіше, відбувається під час зростання економіки, коли населення і бізнес можуть витримати підвищення вартості позикових коштів.