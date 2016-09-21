Нацбанк послабив офіційну гривню на 4 копійки

Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.

Таким чином, курс гривні послаблений на 4 копійки у порівнянні з попереднім робочим днем (25,7670 грн/$ у вівторок, 20 вересня). Курс євро зафіксований на рівні 28,8609 грн/євро (20 вересня – 28,7689 грн), 10 рублів – 3,9853 грн/рубль (20 вересня – 3,9692 грн).

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,96 гривні/долар.