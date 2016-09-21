Економіка Японії вирвалася з 15-літньої дефляції

Японська економіка вийшла з стану дефляції, в якій перебувала останні 15 років, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву центрального Банку Японії.

"З точки зору триваючого падіння цін дефляція закінчилася", - йдеться в офіційній заяві цього головного фінансового регулятора Японії.

На тлі оголошення Центробанку, зробленої за підсумками дводенного засідання, курс долара США майже на цілий пункт зміцнив свої позиції по відношенню до ієни, вийшовши на позначку 102 ієни за долар. Ослаблення курсу національної валюти вигідне великим японським корпораціям, які орієнтуються на зовнішні ринки.

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Разом з тим Центробанк визнав, що наразі не вдається реалізувати поставлене завдання по досягненню контрольованої інфляції на рівні 2% в рік. Серед причин, в тому числі, називається загальносвітове падіння цін на нафту. Тривала понад 15 років дефляція в Японії вела до згортання виробництва, скорочення інвестицій і доходів населення.

Для боротьби з нею Банк Японії вів надм'яку грошову політику, розширюючи грошову базу в країні на 80 трильйонів ієн (близько 752 мільярдів доларів за поточним курсом) щорічно за рахунок закупівель держоблігацій та інших цінних паперів.

Вихід японської економіки з дефляції - один з пунктів економічної політики прем'єр-міністра Сіндзо Абе, що отримала назву "абеноміка".