Нацбанк вирішив підтримати гривню: знову продаватиме долари

Про це повідомляється на сайті регулятора.

На попередньому аукціоні, 13 вересня, Нацбанк зафіксував перевищення пропозиції валюти на міжбанку над попитом і купив 19,7 мільйонів доларів США за курсом 26,3 грн/дол.

Згідно з анонсом на сайті регулятора, обсяг сьогоднішнього аукціону становитиме до 30 мільйонів доларів США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.

За інформацією дилерів комерційних банків, на сьогодні, 21 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,96 грн/дол.

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Дані про середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину на сайті НБУ поки відсутні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на сьогодні офіційний курс гривні до долара на позначці 25,8055 грн/$. Курс євро зафіксований на рівні 28,8609 грн/євро (20 вересня – 28,7689 грн), 10 рублів – 3,9853 грн/рубль (20 вересня – 3,9692 грн).