JPMorgan погіршив прогноз скорочення ВВП Росії

Американський інвестиційний банк JPMorgan погіршив прогноз щодо зниження ВВП Росії за підсумками 2016 року з колишніх 0,5% до 0,6%.

Прогноз зростання економіки країни наступного року знижено до 1,1% з 1,4%, повідомляє ТАСС.

"Яструбині заяви ЦБ та повільніший темп зниження ключової ставки передбачає більш слабке відновлення наступного року", - йдеться в огляді економіста JPMorgan Анатолія Шаля.

Крім того, банк може знизити прогноз по інфляції в РФ наприкінці 2017 року до 4,5%, прогноз на 2018 рік знижений до 4,4% з 4,6%.

Банк Росії 16 вересня знизив ключову ставку на 0,5 процентного пункту до 10%.

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Раніше у вересні Росстат підтвердив свою попередню оцінку падіння ВВП в II кварталі 2016 року в 0,6%. При цьому обсяг ВВП за I півріччя цього року склав в поточних цінах 38,541 трильйона рублів (595,2 мільярда доларів), у порівнянні з січнем-червнем минулого року російська економіка скоротилася на 0,9%. Ця оцінка також була підтверджена.

Дані статистичної служби збіглися і з оцінками Мінекономрозвитку РФ: ВВП Росії в липні з виключенням сезонного чинника скоротився на 0,1% в місячному вираженні після нульової динаміки червня поточного року, у річному вираженні ВВП в липні виявився нижче торішнього на 0,7%.

Між тим, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що за підсумками поточного року економіка Росії скоротиться на 1%, випливає з огляду агентства.

На початку вересня глава російського Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв говорив, що міністерство погіршило базовий прогноз по динаміці ВВП Росії на 2016 рік до мінус 0,5-0,6% до мінус 0,2%.