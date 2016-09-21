Кабмін представляє у Раді проект держбюджету на наступний рік

Кабінет міністрів України розпочав представлення у Верховній Раді проекту державного бюджету на 2017 рік.

Передуючи дискусію, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що завдання уряду і парламентаріїв - вийти на єдиний компромісний документ, який дозволить закріпити тенденції економічного зростання.

"Сьогодні ми представляємо у відповідності з регламентом проект державного бюджету на 2017 рік. Уряд вчасно, 15 вересня, вніс цей документ. Ми хотіли б, щоб ми провели якісну дискусію про те, якою буде фінальна редакція цього бюджету. Але головне, ми внесли бюджет чесно, відкрито. Бюджет, в якому збалансовані доходи та видатки, і в якому є пріоритети, які спираються на економічне зростання, і пріоритети, які дозволять почати відновлення соціальної справедливості", - сказав Гройсман.

Читайте такожБюджет-2017: податкові надходження очікуються на рівні 588 мільярдів

Він нагадав, що пріоритетами бюджету є безпека і оборона, будівництво доріг, фінансова децентралізація, збереження стипендій, підвищення зарплат вчителів і медиків, фінансування програм забезпечення ліками, підтримка аграріїв, збільшення витрат на регіональний розвиток та інші.

"Сьогоднішня презентація буде тільки початком взаємодії і конструктивного діалогу, щоб вийти на якісний документ і зробити це разом", - сказав Гройсман.

Як повідомив УНІАН, 15 вересня Кабмін затвердив і подав до парламенту проект держбюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, закладеним зростанням економіки на 3%, доходами у 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.