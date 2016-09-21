Гривня на міжбанку знову впала нижче 26 за долар

У середу, 21 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,96/26,02 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9400/28,9990 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4020/0,4040 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,9794 гривні/долар, станом на цю годину укладено 257 угод на суму 102,5 мільйона доларів.