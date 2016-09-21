На стипендії 2017 року виділено на 576 мільйонів більше і змінено підхід до їх виплат - Данилюк

Стипендіальний фонд у проекті державного бюджету на 2017 рік збільшено на 576 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив на засіданні Верховної Ради, представляючи проект бюджету-2017.

Він зазначив, що проектом передбачено "зміна підходів до виплат стипендій".

За словами Данилюка, "академічні стипендії будуть виплачуватися за рейтингом успішності, а соціальні - за рівнем доходів сім'ї".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у проекті держбюджету на наступний рік пропонує збільшити видатки на виплату стипендій до 5,8 мільярда гривень.

Кабмін розділить стипендіальний фонд 2017 року на дві частини, направивши на виплату академічних стипендій кращим студентам 2,84 мільярда гривень, на виплату соціальних стипендій студентам з малозабезпечених сімей – 2,98 мільярда гривень.

Зміни відбудуться і в системі визначення стипендіатів. Так, академічні стипендії призначатимуться за рейтингом успішності студентів від Міністерства освіти, тоді як на сьогоднішній день стипендію отримують всі, чий середній бал успішності становить 4.0 і вище.

Соціальні стипендії отримуватимуть діти з малозабезпечених сімей, визначати які, виходячи з доходів родини, Міністерство соціальної політики.