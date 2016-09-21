Проект бюджету-2017 передбачає підвищення на 33,5% зарплат вчителям - міністр фінансів

Проектом державного бюджету на наступний рік передбачено підвищення на 33,5% зарплат вчителям, а також фінансування закладів професійно-технічної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив на засіданні Верховної Ради, представляючи проект бюджету-2017.

Він зазначив, що наступного року розміри зарплат вчителів буде збільшено на 33,5%. Зокрема, середні зарплати педагогічних працівників у навчальних закладах зростуть завдяки підвищенню окладів на два тарифних розряду, тобто з 12-го до 14-го.

Він також повідомив, що в наступному році в бюджеті вирішується питання фінансування професійно-технічних училищ. За словами міністра, будуть виділені кошти на отримання повної загальної середньої освіти в ПТУ, і "на це передбачено 1,6 мільярда гривень".

Крім того, Данилюк поінформував, що планується збільшити зарплати медичним працівникам.

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"Зарплата лікаря-терапевта до кінця року буде становити 7910 гривень", - зазначив він, але при цьому додав, що така зарплата буде не у всіх регіонах, а тільки в пілотних регіонах з реформування медичної системи.

Він повідомив, що витрати на охорону здоров'я 2017 року передбачено збільшити на 8,2 мільярда гривень. За словами Данилюка, зокрема, до 5,9 мільярда гривень збільшено видатки на централізовану закупівлю ліків, що буде достатньо для покриття 100% потреби у ліках важкохворих громадян - онкохворих, інфікованих ВІЛ/Снідом, а також діабетиків.