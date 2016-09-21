У проекті держбюджету-2017 збережена повноцінна децентралізація – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення у ВР проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік.

«Зростання місцевих бюджетів в цьому році відбудеться на рівні плюс 25 мільярд гривень», – сказав Гройсман.

Він запевнив, що в держбюджеті на 2017 рік «зберігається повноцінна децентралізація з одночасною реальною відповідальністю місцевих органів влади».

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«Якщо на рівні району або якоїсь області буде відповідна проблема наступного року, і треба буде збалансувати їх і підтримати, то ми заклали 14,9 млрд грн ресурсу, який можна буде направити на таку підтримку», – сказав прем'єр.

За його словами, «жодних загроз, жодних зривів фінансування, жодних надмірних втрат місцевих бюджетів в цій системі не передбачено і не буде».