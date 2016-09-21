Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП

Верховна Рада України прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами у 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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"Подання проекту державного бюджету відбулося. У відповідності зі статтею 154 регламенту Верховної Ради Державний бюджет України на 2017 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд на позачерговому засіданні затвердив проект держбюджету. В ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Зокрема, закладається зростання ВВП має становити не менше 3%.

Основними пріоритетами бюджету є фінансування оборони і безпеки в обсязі близько 129 мільярдів гривень, підтримка аграріїв в обсязі не менше 5,5 мільярда гривень, продовження процесу децентралізації та збільшення Фонду регіонального розвитку до 9 мільярдів гривень, будівництво доріг за рахунок коштів Дорожнього фонду (обсяг асигнувань закладається на рівні 14,2 мільярда гривень, а також 1 мільярд гривень за рахунок можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій).

Також повідомляється, що в центрі уваги уряду - фінансування освіти в обсязі понад 20 мільярдів гривень, а також фінансування сфери охорони здоров'я.

Резюмуючи презентацію, Гройсман підкреслив, що чи не вперше за роки незалежності уряд не тільки представив проект бюджету вчасно, як того вимагає Конституція, але і представило "чесний бюджет", заснований на реальних доходах.

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП та курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.

В рамках чинного законодавства уряд має вносити на розгляд парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня поточного року, однак останні кілька років Кабмін вносив проект у Верховну Раду і одразу ж відкликав для доопрацювання.