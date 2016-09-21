На культуру виділять з бюджету на 1 мільярд більше - Данилюк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що в проекті державного бюджету-2017 передбачено збільшення видатків на культуру на 1 мільярд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік сьогодні у Верховній Раді.

"Наступного року культура не буде фінансуватися за залишковим принципом. Видатки на культуру збільшено на 1 мільярд гривень", - заявив міністр.

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Зокрема, додав він, на підготовку і проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення" передбачається 455 мільйонів гривень.

Крім того, зазначив він, на створення і розповсюдження національних фільмів планується виділити 500 мільйонів гривень, на будівництво другої черги Національного музею-меморіалу пам'яті жертв Голодомору - 14 мільйонів гривень. На ремонт та реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини, в тому числі на об'єктах Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" та облаштування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, - 60 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2016 рік на фінансування культури закладено 2,6 мільярда гривень.