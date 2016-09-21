Вкладникам "Смартбанка" завершили масові виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив масові виплати вкладникам ліквідованого "Смартбанка".

Як повідомляється на сайті фонду, відшкодування коштів вкладникам, які не звернулися до банку-агенту з 26 липня 2015 року по 6 вересня 2016 року, можливо, за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до фонду.

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Довідка УНІАН. Банк "Ринкові технології", перейменований в жовтні 2014 року в "Смартбанк", працює на ринку України з 2010 року.

Національний банк України прийняв рішення про віднесення Смартбанка" до категорії неплатоспроможних 25 травня.

Фонд гарантування почав ліквідацію "Смартбанка" з 25 липня.