Вкладникам "Смартбанка" завершили масові виплати
Відшкодування коштів вкладникам, які не звернулися до банку-агенту, можливо за результатами розгляду їх письмових звернень до фонду.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив масові виплати вкладникам ліквідованого "Смартбанка".
Як повідомляється на сайті фонду, відшкодування коштів вкладникам, які не звернулися до банку-агенту з 26 липня 2015 року по 6 вересня 2016 року, можливо, за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до фонду.
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Довідка УНІАН. Банк "Ринкові технології", перейменований в жовтні 2014 року в "Смартбанк", працює на ринку України з 2010 року.
Національний банк України прийняв рішення про віднесення Смартбанка" до категорії неплатоспроможних 25 травня.
Фонд гарантування почав ліквідацію "Смартбанка" з 25 липня.