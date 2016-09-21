Основним драйвером зростання ВВП стали інвестиції – НБУ

Основним двигуном економічного зростання в другому кварталі стали інвестиції, які підтримувалися поліпшенням ділових очікувань, йдеться в коментарі на сайті Національного банку України.

Регулятор нагадав, що у другому кварталі 2016 року реальний ВВП виріс на 1,4% в річному вимірі, порівняно з I кварталом 2016 реальний ВВП підвищився на 0,6% (за вирахуванням сезонного фактора).

При цьому НБУ зазначив, що зростання реального ВВП виявилося трохи нижчим раніше опублікованої оцінки регулятора в 1,6%.

"Це може пояснюватися впливом транспортних ускладнень на сході країни в кінці кварталу. Вони пригальмували промислову активність, насамперед гірничо-металургійного комплексу, і погіршили показники діяльності вантажного транспорту", - наголошується в повідомленні.

Крім того, НБУ зазначив, що поволі відновлювалися сектори послуг. При цьому продемонструвало зростання сільське господарство завдяки раннього старту збиральної кампанії і високої врожайності. Позитивні результати показали торгівля і будівництво, що, як і передбачалося, відображало відновлення внутрішнього попиту.

За оцінками НБУ, в третьому кварталі на економічну активність вплинули фактори різноспрямованої дії. З одного боку, транспортні ускладнення на сході країни не дозволяли окремим підприємствам гірничо-металургійного комплексу завантажити виробничі потужності у відповідності з попитом.

Крім того, з початку кварталу відбулося чергове посилення транзитних обмежень з боку Російської Федерації. Все це позначилося на промисловому виробництві, а також транспорті і торгівлі.

З іншого боку, результати збиральної кампанії вказують на високу, за попередніми прогнозами, врожайність сільськогосподарських культур і, відповідно, кращі результати рослинництва.

Також, незважаючи на складності в окремих сферах економіки, в III кварталі продовжили поліпшуватися ділові очікування, що буде сприяти подальшому нарощуванню інвестиційної активності.

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"Ми очікуємо, що вплив позитивних факторів буде більш стійким. Відповідно, прогноз Національного банку НБУ зростання реального ВВП на 1,1% в 2016 році залишається актуальним", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України, згідно з оновленими даними Державної служби статистики України, у другому кварталі 2016 року в річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зріс на 1,4%, що на 0,1 п. п. вище попередньої оцінки в 1,3%, оприлюдненої 15 серпня.

Номінальний ВВП за підсумками другого кварталу залишив 531,8 мільярда гривень, а в розрахунку на одну людину – 12,453 тисячі гривень.