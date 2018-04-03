Перший заступник глави правління Пенсійного фонду: Ми зупинили виплату пенсії Азарову, бо він особисто її не отримував понад 6 місяців

Завершення пенсійної реформи є одним із пунктів меморандуму про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. МВФ наполягає на вирішенні питання дефіциту Пенсійного фонду, а також встановленні єдиних правил призначення пенсій, крім військових. Також не вщухають чутки про те, що міжнародні партнери вимагають підняття пенсійний вік. Підтвердження цього поки немає, оскільки уряд досі не оприлюднив текст меморандуму, посилаючись на відсутність офіційного перекладу.

УНІАН зустрівся з першим заступником глави правління Пенсійного фонду Миколою Шамбіром, щоб дізнатися, чого вимагає МВФ, які існують пропозиції щодо зменшення дефіциту фонду, а також хто ж сьогодні має право на спецпенсії.

На момент запису інтерв’ю був відсутній текст законопроекту про державний бюджет, а відтак Пенсійному фонду були невідомі основні прогнозні фінансові показники на наступний рік. Так само не був остаточно сформований прогноз власних надходжень коштів до фонду та дотації з державного бюджету.

Згодом, коли текст законопроекту про держбюджет з’явився на сайті парламенту, стало відомо, що Міністерство соціальної політики не подало проекти бюджетів та кошторисів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування на 2017 рік.

Проте, як вказується у пояснювальній записці до законопроекту, дотація Пенсійному фонду наступного року прогнозується на рівні 156,2 млрд грн проти 144 млрд грн у 2016 році.

Також пропонується продовжити до кінця 2017 року дію норми щодо обмеження виплат працюючим пенсіонерам на рівні 85% розміру пенсії. Але, як з’ясувалося під час інтерв’ю, у Пенсійному фонді сумніваються щодо суттєвого позитивного ефекту від цієї норми.

Нещодавно Міжнародний валютний фонд прийняв рішення виділити Україні черговий транш. І відразу почалися розмови про те, що начебто МВФ вимагає підняття пенсійного віку для українців. Чи дійсно є такі рекомендації в меморандумі про співпрацю з Фондом?

Там не сказано окремо про підняття пенсійного віку, а говориться про продовження пенсійної реформи. Зараз ідуть консультації з МВФ, і ми разом з Міністерством соціальної політики напрацьовуємо пропозиції з залучення до сплати єдиного внеску категорій, які не охоплені соціальним страхуванням. Також працюємо над проблемою легалізації заробітної плати, зайнятості, збільшенням мінімальної заробітної плати. Це - заходи, які направлені на збільшення надходжень в Пенсійний фонд. І виходячи з того, які з вищеназваних питань нам вдасться вирішити, буде розглянута можливість осучаснення пенсій, що також стоїть на порядку денному.

Тобто, одним із шляхів зменшення дефіциту Пенсійного фонду, на чому наполягає МВФ, ви вбачаєте розширення бази платників єдиного соціального внеску?

Залучення тих, хто не охоплені страхуванням. У нас є категорії громадян, які можуть сплачувати ЄСВ добровільно, наприклад, фермери. Також є працівники, які працюють вдома, їх ми також думаємо, як залучити до пенсійного страхування. Тобто, є такі категорії, які сьогодні ЄСВ не сплачують, але при досягненні пенсійного віку їм потрібна буде пенсія, і про це сьогодні треба подумати.

Яка кількість тих, хто сплачує ЄСВ на добровільній основі?

Десь близько 5,6 тисячі.

Скільки тих, хто може сплачувати ЄСВ добровільно і не робить цього?

Щодо фермерів, то таких приблизно 40 тисяч осіб. Є ще ті, хто займається особистим селянським господарством. Їх значно більше, і зараз ми визначаємо, хто з них вже охоплений пенсійним страхуванням, бо вони можуть одночасно бути й найманими працівниками. Тих, хто працює вдома, приблизно 162 тисячі осіб.

А скільки на сьогодні взагалі платників ЄСВ в Україні?

Зараз 12,7 млн осіб сплачують внесок щомісячно. У 2015 сплачували внесок приблизно 14,6 млн осіб, можливо і за неповний рік.

Тобто, їх кількість приблизно дорівнює кількості пенсіонерів?

Приблизно так.

Скільки з платників ЄСВ сплачують внесок у мінімальному розмірі - з мінімальної зарплати?

Якщо брати суто мінімальну зарплату, то кількість невелика. Бо часто є якісь виплати, надбавки, тоді дохід, з якого відраховується ЄСВ, буде вище мінімального, але близько 45% сплачують внески із заробітку до 1,5 мінімальної заробітної плати. Тих, хто отримує менше середньої зарплати, – близько двох третин від усієї кількості платників.

Зараз Міністерство соцполітики опрацьовує питання підвищення мінімальної зарплати, відв’язавши її від прожиткового мінімуму.

Ми також співпрацюємо з Державною службою з питань праці та Державною фіскальною службою для виявлення випадків, коли в компаніях виплачують зарплату в конвертах. Вже давно обговорюється питання запровадження мінімальної індикативної чи гарантованої зарплати відповідно до професій. Наприклад, якщо керівник підприємства отримує мінімальну заробітну плату, то це навряд чи відповідає дійсності.

Нещодавно глава правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний повідомив, що у відомстві запроваджується єдина автоматизована система управління фінансами фонду. Це, за його словами, дозволить боротися з тіньовою зайнятістю. Поясніть, як це буде відбуватися?

Ця система контролює не лише кошти фонду. Вона також відповідає за централізоване призначення пенсій, а ще пов’язана з обліком сплати єдиного соціального внеску. Це буде єдина автоматизована система.

Аналізуючи інформацію із сплати внесків, можна виявити багато випадків, де є ризики недобросовісної сплати. Це може стосуватися людей, що обіймають високі посади, ті ж самі керівники підприємств, які платять мінімальний внесок.

Законом передбачено, що сплата єдиного внеску має бути не нижче, ніж з мінімальної заробітної плати, навіть якщо людина працює неповний місяць. Але ми знаходимо такі випадки, коли доплата до цього рівня не здійснюється компаніями.

Такі випадки та їм подібні ми виявляємо і передаємо до Державної служби з питань праці та Державної фіскальної служби.

Коли єдина автоматизована система буде задіяна повністю по всій країні?

Вона вже впроваджується, думаю, що до кінця року ми її запустимо в основній частині. На сьогодні вже об’єднана інформація щодо обліку сплати внесків. Тобто, зараз ми вже маємо дані із сплати єдиного соціального внеску всіх громадян, передаємо ці дані тим службам, які здійснюють перевірки.

Також говорилося, що нова система передбачатиме можливість звернутися за призначенням пенсії не тільки у відділення Пенсійного фонду, але й на пошту чи в банк. Це робиться задля скорочення штату фонду?

Мова йде, в першу чергу, про державні банки та «Укрпошту». І головна мета - не скорочення людей. Звичайно, скорочення буде, але воно буде лише тоді, коли ми побачимо, що дійсно певний обсяг функцій Пенсійного фонду вже повністю охоплено.

Цей крок, як і розробка централізованої системи, робиться задля покращення обслуговування, це і є основна мета. Ми, наприклад, будемо вести прийом незалежно від того, де людина прописана. І навіть якщо людина прийшла до відділення, отримала консультацію, але залишилася чимось незадоволена, то вона зможе піти до будь-якого іншого управління.

Також при переїзді людям не потрібно буде йти до Пенсійного фонду і робити запит пенсійної справи, щоб змінити місце перебування на обліку. Це дасть змогу уникнути в майбутньому таких ситуацій, які виникли на сході України, коли внаслідок бойових дій більшість місцевих управлінь залишилися недоступними, і ми не можемо з ними працювати. Якби у нас була єдина база на той момент, то навіть переведення пенсій на підконтрольні території відбувалося б набагато простіше.

Крім того, буде розширено надання послуг в електронному вигляді та доступ громадян до їхніх персональних даних щодо пенсійного забезпечення. Вже сьогодні людина може отримати багато такої інформації, не виходячи з дому.

Ви сказали, що наразі йде пошук шляхів додаткових надходжень до Пенсійного фонду. А чи думаєте над тим, як можна зменшити видатки фонду? Було згадано про скорочення штату працівників. Чи дасть це суттєвий ефект?

Суттєвого ефекту це дати не може, тому що видатки Пенсійного фонду на управління складають 1% від загальних видатків. Тому навіть, якщо ми повністю ліквідуємося самі по собі, то особливої економії це не дасть.

Ми оптимізуємо штат для більш ефективного обслуговування. Мені говорили, наприклад, що при штаті у 20 людей у маленького управління в районі було 9 начальників. Це не є ефективність, більше зусиль потрібно направляти на обслуговування людей. Тому ми скорочуємо чисельність штату за рахунок керівного складу там, де невеликий контингент обслуговування. А вивільнені кошти направляємо на модернізацію і запровадження нових технологій, щоб спростити людям доступ до послуг фонду.

Але хочу зазначити, що навіть там, де ми провели скорочення, наші відділи обслуговування громадян залишаються. Ми з клієнтами постійно спілкуємося. І можу сказати, що погіршення обслуговування не відбулося, в більшості випадків воно навіть покращилося.

Ви створюєте автоматизовану електронну базу пенсіонерів, запроваджуєте доступ через інтернет, а в той же час у нас досі значна кількість людей отримує пенсію через поштові відділення. Чи не плануєте стимулювати людей отримувати пенсії через банки, це б дало також можливість краще контролювати виплати?

З приводу збільшення контролю, то тут все якраз навпаки. Якщо поштар доставляє пенсію людині, то він вручає її особисто і бачить цю людину кожний місяць. У той же час, коли людина отримує пенсію на картку, то її ніхто не фіксує. Чи отримує людина гроші сама, чи віддає цю картку комусь іншому, хоча це і заборонено законом, ми цього не бачимо.

А питання збільшення переходу на послуги банків при отриманні пенсій залежить від розвитку банківської системи. Якщо у нас сьогодні розвалюються банки, якщо сьогоднішні пенсіонери пам’ятають, як в Ощадному банку СРСР згоріли їхні вклади, то все це не сприяє довірі до банківської системи. А там де немає довіри, там пенсіонер не буде отримувати гроші.

Наше основне завдання, щоб пенсіонеру було зручно отримувати пенсію. Якщо у селі немає жодного банківського відділення чи навіть банкомату, то ми не будемо примушувати людей отримувати пенсію через банк. Але там, де є банки, ми з ними щодо цього питання співпрацюємо, аби вони надавали якісні послуги і люди самі до них йшли отримувати пенсії.

До речі, у нас ще є маломобільні групи пенсіонерів, до яких банки взагалі не доберуться. Хоча у банка є обов’язок їм пенсію доставляти, але це - невластива функція для банків. Тому цю функцію повинна виконувати пошта, якій ми сплачуємо за це кошти. На мою думку, це виправдано.

У той же час, ми працюємо над зменшенням недовіри пенсіонерів до банків. Наразі з Мінфіном напрацьовуємо нові критерії відбору банків, які можуть займатися виплатою пенсій. Але, на мій погляд, без потужного розвитку банківської системи не буде повного переходу пенсіонерів на обслуговування в банки.

Навіть у розвинутих країнах з потужними банківськими системами від 7 до 10% пенсіонерів отримують гроші не через банки. Це той показник, до якого можна йти. Сьогодні в Україні пенсію через банки отримують 60% пенсіонерів. І щоб довести показник до 90%, необхідно перш за все забезпечити стабільність банківської системи.

Виходить, що цього року 40% пенсіонерів отримують пенсії через «Укрпошту». Скільки це коштує Пенсійному фонду?

Приблизно 1,1 млрд грн.

Подільський суд Києва нещодавно постановив переглянути рішення щодо призупинення виплати пенсії екс-прем’єру Миколі Азарову, який переховується в Росії. Це дійсно була неправомірна відмова у пенсії і що ви будете тепер робити?

Ми не стоїмо на місці, ми вже подали апеляцію на це рішення. Питання в тому, що людина повинна отримувати пенсію особисто, вона не може це нікому передоручати. В законодавстві є норми щодо того, коли людина може оформити доручення на отримання пенсії. Але у випадку з Азаровим я точно можу сказати, що ми діємо відповідно до законодавства. Є проста норма - якщо людина не отримує пенсію протягом 6 місяців, то ми припиняємо виплату. Людина повинна після цього з’явитися, написати заяву на продовження виплат.

А Азаров цього не зробив і не оформив доручення?

Якраз пенсія з його боку і не отримувалася понад 6 місяців, тому виплата була припинена. Згідно із законом, тепер Азаров мусить подати заяву, якщо це буде зроблено, то далі прийматиметься рішення про можливість поновлення виплат.

Вже були подібні прецеденти?

Схожий випадок був нещодавно з громадянкою із Києва. Вона рік не отримувала пенсію з картки, була призупинена виплата. Вона до нас звернулася. Оскільки сама прийти не могла, їй 90 років, то ми направили до неї фахівця, який отримав від неї заяву, ми поновили виплату. Тобто, сказати, що ситуація з Азаровим - якийсь винятковий випадок, не можна.

Усі пенсії зараз призначаються згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», чи є ще категорії громадян, яким пенсії призначаються за спеціальними законами на більш високому рівні?

Припинено призначення пенсій по деяким спеціальним законам, але при цьому «Закон про державну службу», який був прийнятий Радою в кінці минулого року, передбачає окремий механізм призначення пенсій держслужбовцям, які на момент набрання документом чинності мали 10 або 20 років стажу на держслужбі.

Крім цього, було прийнято рішення Конституційним судом щодо незаконності припинення призначення спеціальних пенсій суддям. Відповідно ми виконуємо це рішення.

Також залишаються діяти закони про спеціальний порядок призначення пенсій науковцям, чорнобильцям та військовим.

Хто ж тоді позбавлений спецпенсій?

Призупинено зараз призначення спецпенсій народним депутатам, прокурорам, чиновникам місцевого самоврядування.

На який термін призупинено?

Призупинено, поки не будуть внесені відповідні протилежні зміни у пенсійне законодавство.

Як відрізняється методика призначення спецпенсії від звичайної пенсії?

Спецпенсія розраховується відповідно до заробітку людини. Але є спеціальна норма: розмір пенсії, наприклад, держслужбовця - 60% від заробітної плати, якщо є 10 років стажу на держслужбі на момент набрання чинності закону, або 20 років стажу на держслужбі на момент виходу на пенсію.

А у випадку виходу на пенсію по загальному закону?

Залежить від стажу і може бути навіть більше 60%, до 75%.

Таким чином, зараз прокурори і депутати при виході на пенсію будуть отримувати її згідно із тим же законом, що і прості робітники?

Так.

Скільки сьогодні пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію?

Мінімальну пенсію отримують близько 300 тисяч осіб. Але ви ж розумієте, що якщо сума хоч на 1 гривню вище, то це вже не мінімальна пенсія. Більш показовою є кількість тих, хто отримує пенсію до 1500 грн, їх переважна більшість – близько 7,4 млн.

Також близько 8 млн пенсіонерів мають основний розмір пенсії менше прожиткового мінімуму (1130 грн для осіб, що втратили працездатність - УНІАН). Це не означає, що вони стільки ж і отримують, тому що в них є ще якісь доплати і надбавки. Наприклад, інвалід війни може мати основний розмір пенсії за стажем менше прожиткового мінімуму, але як інвалід І групи він буде отримувати 285% прожиткового мінімуму.

Нам потрібно вирішувати питання осучаснення пенсій. У «старих» пенсіонерів показник основної пенсії дуже довго не змінювався. Коли ми його переглянемо, то названа цифра у 8 млн осіб зменшиться. Це не значить, що вони отримуватимуть набагато більше, але ми доб’ємося однакових підходів щодо визначення пенсій та більшої залежності розміру пенсії від заробітку і стажу людини. Навіть для тих, хто вже на пенсії. Це збільшить довіру до пенсійної системи.

Чи не вийде так, що комусь перерахують пенсію по стажу і заробітку, і він отримає меншу пенсію?

Ні, тому що зазвичай з таким рішенням приймається відповідна норма закону, що пенсія не може зменшитися.

Скільки сьогодні тих, у кого пенсія менше прожиткового мінімуму?

На сьогодні таких близько 400 тис. - це люди, які не мають страхового стажу 30-35 років, що гарантує пенсію на рівні прожиткового мінімуму. Окремо ще є категорія жінок, які мають стаж 30 років, але вийшли на пенсію до 2015 року. Є норма, що жінка, якій підвищено пенсійний вік, могла вийти на пенсію раніше, але при цьому розмір пенсії зменшується. Ми зараз думаємо, як це питання вирішувати, але це свідоме рішення людини, вона сама пішла на зниження пенсії. При цьому законодавством передбачено для таких випадків, що жінка може отримати пенсію, а потім влаштуватися на роботу, допрацювати стаж і отримати перерахунок пенсії на рівні не нижче прожиткового мінімуму.

А не планується, коли буде вирішено питання осучаснення пенсій, дотягнути до прожиткового мінімуму пенсії тим, в кого не вистачає стажу?

Якщо буде вирішено питання осучаснення пенсій, то збільшиться їх розмір. У такому разі автоматично може статися, що люди отримають пенсії вище прожиткового мінімуму.

Сьогодні у нас діє понижуючий коефіцієнт для працюючих пенсіонерів, вони отримують 85% своєї пенсії. Чи буде це продовжено на наступний рік?

Чи буде це продовжено у наступному році – питання до Верховної Ради. Якщо депутати не приймуть іншого рішення, то з нового року ця норма діяти не буде.

Пенсійний фонд виступає за чи проти цього? Адже припинення дії цієї норми збільшить ваші видатки на виплату пенсій і дефіцит зросте…

Звичайно, дефіцит збільшиться. Але ця норма не дає дуже суттєвого фінансового ефекту. При цьому, на мій погляд, ми хоч і зекономили, але втратили на ринку праці. Внаслідок запровадження цієї норми дуже багато пенсіонерів звільнилися, відповідно вони перестали платити ЄСВ.

Світові тенденції зараз йдуть в іншому напрямку. Весь світ сьогодні намагається залучити пенсіонерів до більш активного життя. Чим довше людина залишається працюючою, тим більший ефект має пенсійна система в цілому. Те обмеження, що є в нас – звичайно вимушене, тому що фінансова ситуація в країні важка.

Щодо оподаткування пенсій, які перевищували 4 350 грн, а потім цей поріг підняли до 10 740 грн. Скільки людей сплатили податок із суми перевищення до підняття порогу і після?

Сплатили податок близько 350-400 тисяч людей, а сьогодні – близько 10 тисяч.

Чи є зараз сенс у цьому?

Оподаткування пенсій на бюджеті Пенсійного фонду не позначається, бо ми або перераховуємо податок, або виплачуємо людині. Зараз оподатковуються пенсії, які перевищують максимальний розмір, тобто пенсії, які були раніше призначені.

Десь із 2006 року почали вводитися обмеження максимальних розмірів пенсій. Остаточно це було зроблено у 2011 році. Але ті великі пенсії, які були призначені до цього, зменшені не були. Думаю, що ця норма має не стільки податковий характер, як направлена на соціальну справедливість.

Який максимальний розмір пенсії був встановлений у 2011 році?

Тоді було встановлено 10 прожиткових мінімумів.

Зараз вже встановили чітку граничну суму?

Так, 10 740 грн.

Це лише для пенсій, які призначаються щодо закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»?

Для всіх.

Тобто, якщо сьогодні на пенсію виходять, наприклад, чорнобильці чи президент, то вони всі не отримають понад 10 740 грн?

Не отримають. Ця норма прописана в законі «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» і вона є у всіх законах, згідно з якими призначаються пенсії.

Дмитро Сидоренко (УНІАН)