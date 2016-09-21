ТЕМА ДНЯ: Верховна Рада прийняла до розгляду проект "чесного держбюджету" на 2017 рік

Верховна Рада України в середу прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік, який прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав "чесним та реалістичним", заснованим на цілком досяжних показниках, і не дає будь-яких приводів для "шоу покемонів", на яке перетворювалися всі попередні бюджетні дискусії.

Документ передбачає граничний розмір дефіциту в 3% ВВП, доходи у 706,269 мільярда гривень, витрати – 775,265 мільярда гривень. Вперше його було подано та представлено у встановлені Конституцією терміни.

У зв'язку з цим, вже до 1 жовтня, згідно з регламентом, парламентарії мають підготувати перші пропозиції за проектом і розглянути весь документ у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Всього читань бюджету має бути три. До початку грудня документ повинен бути повністю погоджений і проголосований.

"Подання проекту державного бюджету відбулося. У відповідності зі статтею 154 регламенту Верховної Ради, Державний бюджет України на 2017 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи", - прокоментував парламентське рішення голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Брали участь в обговоренні проекту бюджету народні депутати коаліційних фракцій – "Народного фронту" і Блоку Петра Порошенка - зазначили, що їхні вимоги в частині фінансування оборони, сфери освіти та медицини в цілому урядом враховані. Особливу увагу члени коаліції звернули на необхідність врегулювання питання повернення в бюджет вкрадених попередньою владою активів.

У свою чергу, опозиційні фракції - "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка та "Батьківщина" висловили ряд претензій до підготовленого урядом проекту бюджету.

"Україна - найбідніша країна Європи. Економіка України - це економіка колоніальної країни. Мабуть, з цього і виходив уряд, коли говорило про реалістичність бюджету", - прокоментував проект бюджету, член депутатської групи "Воля народу" Володимир Литвин, нарікаючи при цьому на низький обсяг фінансування науки, закладений урядом.

На думку Вікторії Войцицкой з "Самопомичи", неправильно називати інфраструктуру двигуном економіки, але виділяти при цьому лишь14 мільярдів гривень. "А на енергоефективність направляють і зовсім 800 мільйонів гривень. Це чесно?" - запитала Войцицкая.

На думку представників фракції "Батьківщина", проблемною залишається перспектива конфіскації вкрадених активів, оскільки незрозуміло, в якому вигляді ці гроші можуть надійти в бюджет. "Близько 85% цих активів - це цінні папери. Те, що уряд врахував (можливість повернення активів - УНІАН) - це плюс. Але що буде з цими цінними паперами далі, вони потім будуть продаватися з дисконтом?" - поцікавився народний депутат Сергій Соболєв.

Вислухавши пропозиції, прем'єр Володимир Гройсман підкреслив, що готовий до конструктивного діалогу. "Всі професійні пропозиції, які будуть забезпечувати зростання, будемо підтримувати, і уряд тут відкритий", - сказав прем'єр, давши зрозуміти, що в будь-які популістські дискусії уряд навіть вступати не планує.

"Ми пропонуємо вести дискусію на базі цього бюджету. Ми хотіли б, щоб в будівлі парламенту бюджет став кращим", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що пора припинити лякати людей тарифами, цінами на газ, відсутністю субсидій, всім тим, "чого немає". "Ми визначили ціну на газ, щоб схемники, газові королі і королеви не наживалися на тому ресурсі, який належить державі. Ми повинні нарешті встановити справедливість. Ми повинні сказати, що багатий повинен заплатити повну вартість, а людина з тимчасово невисокими доходами буде повністю захищений державою. Для цього є механізм субсидій, - сказав Гройсман. - Істерія пройде тоді, коли ми проведемо перші розрахунки по житлово-комунальним послугам. Це відбудеться 15 листопада. Ось 15 листопада ситуація зникне з порядку денного".

Також конструктивного діалогу уряд очікує і в питаннях оподаткування аграріїв.

"Ті, хто вирощує сільгосппродукцію, не експортують її. Вони не платять ПДВ, але потім його отримують. І треба припинити ці схеми вимивання грошей з бюджету, в тому числі і з ПДВ. Наше завдання - припинити вимивання грошей з бюджету і віддати їх тим, кому це потрібно", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що настав час відповідальної політики - "політики, яка дозволить нашій країні вирватися з тих кайданів, в яких популісти тримали її десятиліттями". "Я закликаю до спільної роботи, до об'єднання зусиль на славу нашої України", - резюмував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд на позачерговому засіданні затвердив проект держбюджету. В ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Зокрема, закладається зростання ВВП має становити не менше 3%.

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Основними пріоритетами бюджету є фінансування оборони і безпеки обсягом близько 129 мільярдів гривень, підтримка аграріїв обсягом не менше 5,5 мільярда гривень, продовження процесу децентралізації та збільшення Фонду регіонального розвитку до 9 мільярдів гривень, будівництво доріг за рахунок коштів Дорожнього фонду (обсяг асигнувань закладається на рівні 14,2 мільярда гривень, а також 1 мільярда доларів за рахунок можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій).

Також повідомляється, що в центрі уваги уряду - фінансування освіти в обсязі понад 20 мільярдів гривень, а також фінансування сфери охорони здоров'я.

Резюмуючи презентацію, Гройсман підкреслив, що чи не вперше за роки незалежності уряд не тільки представив проект бюджету вчасно, як того вимагає Конституція, але і представив "чесний бюджет", заснований на реальних доходах.

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП 2017 року на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.