Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Порошенко висловив вдячність за рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги.

Читайте такожМВФ підтвердив, що до кінця року може розглянути виділення Україні четвертого траншу

Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні, зокрема було наголошено на успішному впровадженні реформи у фінансово-банківському секторі.

Крім того Порошенко та Лагард домовились про наступний візит місії МВФ в Україну восени цього року.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд пізно ввечері 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року, й ухвалив рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Коментуючи рішення Ради директорів Фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що Україна демонструє ознаки економічного відновлення. Однак країні багато що належить зробити, щоб досягти стабільного економічного зростання. У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначав, що рішення Фонду - відкриває для нашої країни вікно можливостей для залучення інвестицій в економіку.

Рішення про виділення коштів було ухвалено після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. уже до кінця цього року.