ФРС США зберегла базову ставку без змін

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає РБК.

Рішення відповідає очікуванням ринку.

Відомство не виключає, що ставка збережеться на цьому рівні лише деякий час.

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«Комітет очікує, що економічні умови будуть розвиватися таким чином, що стануть підставою лише для поступового збільшення ставки по федеральним фондам. Ставка, ймовірно, залишиться протягом деякого часу нижче рівня, який, як очікується, буде переважати в довгостроковій перспективі. Поточна траєкторія ставки залежатиме від економічних перспектив», - відзначає регулятор.

ФРС утрималася від прямих сигналів про те, що буде зі ставкою в грудні, але зазначила, що з часу попереднього засідання в липні спостерігалися позитивна динаміка на ринку праці та прискорення економічної активності (з помірних темпів у січні-червні).

«Хоча рівень безробіття не показав суттєвих змін в останні місяці, кількість нових робочих місць було значним. Витрати домогосподарств істотно зросли, проте інфляція все ще залишається нижче цільового рівня в 2%, що частково відображає зниження цін на енергоносії та цін на імпорт неенергетичних товарів», - повідомили у ФРС.

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ФРС очікує, що по мірі поступового коригування напряму грошово-кредитної політики економічна активність буде зростати помірними темпами і ринок праці зміцниться.

Інфляція, ймовірно, в короткостроковій перспективі залишиться на низькому рівні, що частково пов'язано зі зниженням цін на енергоносії, але в середньостроковій перспективі прискориться до 2%, як тільки пройде тимчасовий ефект зниження цін на енергоносії та цін на імпорт, а ринок праці в подальшому зміцниться, прогнозує ФРС.

Крім того, регулятор вперше зазначив, що ризики для економіки в короткостроковій перспективі «в цілому збалансовані».