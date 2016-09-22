Китай зміцнив юань до долара на тлі рішення ФРС

Народний банк Китаю підвищив у четвер курс національної валюти КНР женьміньбі (офіційна назва юаня) до американської валюти на 225 базисних пунктів до 6,6513 за долар, повідомляє Росбалт.

"Федеральна резервна система (ФРС) США не підвищує ставку і учасники ринку зайняли вичікувальну позицію, що сприяє ослабленню долара", - повідомив аналітик Mizuho Securities Чень Цзянгуан.

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Напередодні комітет з операцій на відкритому ринку ФРС за підсумками вересневого засідання зберіг базову процентну ставку на рівні 0,25-0,5% річних, знову не виключивши, що залишить її без зміни протягом певного часу.

НБК, починаючи з серпня минулого року, став проводити реформу механізму формування обмінного курсу юаня до долара. Китайський ЦБ тоді оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня відносно валют інших країн.