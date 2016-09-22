Долар впав до 4-тижневого мінімуму до ієни на підсумках засідання Федрезерву США

На світових торгах у четвер, 22 вересня, долар впав до мінімуму майже чотирьох тижнів до ієни після того, як Федрезерв США залишив монетарну політику без змін і сигналізував про менш агресивну траєкторію підвищення ставок у найближчі роки, передає Reuters.

Долар на торгах досягав позначки 100,10 ієни - мінімуму з 26 серпня. Потім долар відновився, торгуючись на рівні 100,22 ієни - на 0,1 відсотка нижче попереднього закриття.

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Новозеландський долар знизився після того, як Резервний банк Нової Зеландії залишив двері відкритими для чергового зниження ставки в цьому році.

Хоча ФРС сигналізувала про можливу жорсткість політики до кінця року, чиновники знизили очікувану кількість підвищення до одного з двох. Вони також прогнозують менш агресивне зростання відсоткових ставок у наступному році та в 2018-му, згідно з середніми прогнозами, опублікованими разом із заявою регулятора.

Аналітики сказали, що на цьому тлі долар може знизитися до ієни ще сильніше в найближчі кілька місяців. Цю думку, схоже, підтверджує і стійка ієна, підтримувана сумнівами в тому, що перегляду політики Банком Японії буде достатньо для прискорення інфляції.