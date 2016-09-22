Кабмін випустить євробонди на $1 мільярд під гарантії уряду США

Кабінет міністрів України, як і планував, прийняв рішення здійснити випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США терміном обігу 5 років та граничної процентною ставкою 2,5%. Представляючи рішення, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що остаточна процентна ставка буде затверджено пізніше.

"Остаточна ставка запозичення буде встановлена сьогодні в результаті прайсингу, сьогодні ввечері", - сказав Данилюк.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що випуск паперів має бути здійснено негайно, а залучені кошти повинні надійти в країну до кінця вересня.

Отримання гарантій від уряду США стало можливо після позитивного рішення ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці з Україною і виділення нашій країні третього кредитного траншу за чотирирічною програмою EFF у розмірі 1 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня поточного року уряд України підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. в рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн. Кошти у розмірі 1 млрд дол., які будуть залучені в результаті випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть у загальний фонд державного бюджету і будуть використані на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, в тому числі в результаті підвищення тарифів на газ.

Угода є вже третьою кредитною гарантією від уряду США, дві попередні дозволили нашій країні залучити на зовнішніх ринках 2 млрд дол. у 2014 і 2015 роках за рекордно низькими ставками.