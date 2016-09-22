Світовий банк прогнозує прискорення зростання економіки України до 3-4% при збільшенні темпів реформ

Один з ключових кредиторів України - Світовий банк прогнозує прискорення зростання економіки України до 3-4% у середньостроковій перспективі при прискоренні темпів реформ.

Про це повідомила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, представляючи новий макроекономічний прогноз для України.

"Україна має продовжити реформи на різних напрямках, щоб стабілізація переросла в зростання, і це відчуло населення країни. Якщо буде така динаміка реформ, зростання може вийти на 3-4% в середньостроковій перспективі", - сказала вона, зазначивши, що без нової динаміки реформ економічні прогнози будуть залишатися слабкими.

Серед ключових напрямків реформ, наведених у матеріалах Всесвітнього банку, забезпечення макроекономічної стабільності шляхом розширення податкової бази та реформування пенсійної системи, а також зниження квазіфіскальних дефіцитів і відновлення стабільності фінансового сектора.

Для підвищення продуктивності праці СБ вважає за доцільне збільшити державні інвестиції в цей напрямок, забезпечити рівні умови праці для приватного сектора, реформувати систему управління землею і сприяти розвитку міжнародної торгівлі.

Читайте такожДержстат покращив оцінку зростання ВВП України у другому кварталі

Для підвищення ефективності надання послуг та адресної допомоги населенню, на думку СБ, необхідна реформа охорони здоров'я, ефективна децентралізація і велика адресність соціальних допомог.

Крім того, як підкреслюється в матеріалах СБ, головними пріоритетами на шляху до стабільного відновлення та суспільному добробуту залишаються подолання корупції та підвищення якості управління державою.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на 1% з подальшим зростанням на 2% у 2017 і 3% в 2018 році.

За прогнозами Світового банку, інфляція в поточному році складе 13%, в 2017 році – 8,5%, в 2018 році - 6,5%.

Дефіцит держбюджету, як прогнозує СБ, очікується на рівні 3,7% ВВП, 3,1% ЗПС і 2,6% ВВП відповідно.

Державний і гарантований державою борг, за прогнозами банку, складе 90,2% ВВП, 92,8% ВВП і 87,9% ВВП відповідно.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.