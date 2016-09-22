Гривня зміцнилася на 6 копійок - до 25,92 за долар

У четвер, 22 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,85/25,92 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0140/29,0400 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4040/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,9117 гривні/долар, станом на цю годину укладено угоди на суму 62 19,89 мільйона доларів.