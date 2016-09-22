Прогнози Світового банку: економіка України цього року зросте на 1%, наступного - на 2%

Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на 1% з подальшим зростанням на 2% у 2017 році, повідомила економіст Світового банку в Україні Анастасія Головач, представляючи новий макроекономічний прогноз для України.Читайте такожСвітовий банк прогнозує прискорення зростання економіки України до 3-4% при збільшенні темпів реформ

«Враховуючи наявність значних ризиків, ми залишаємо незмінним наш прогноз на 2016 і 2017 роки на рівні 1% і 2%, відповідно», - сказала вона.

Таким чином, СБ зберіг макроекономічний прогноз для нашої країни, опублікований у червні поточного року, згідно з яким зростання економіки України в поточному році становитиме 1% з подальшим зростанням до 2-3% у 2017 і 2018 роках.

Представляючи прогноз, представник СБ зазначила, що макроекономічні показники України покращилися – зростання ВВП у першому півріччі 2016 року становить 0,8%, а інфляція сповільнилася до 8%.

Водночас, вона зазначила, що темпи зростання залишаються повільним, а ризики в бюджетній сфері та потреби у зовнішньому фінансуванні – значними.

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Серед ключових чинників зростання української економіки Головач виділила повільне зростання світової економіки, конфлікт на сході України і сповільнення темпів реформ.

За прогнозами Світового банку, інфляція в поточному році становитиме 13%, в 2017 році – 8,5%, в 2018 році - 6,5%.

Дефіцит держбюджету, як прогнозує СБ, очікується на рівні 3,7% ВВП, 3,1% ВВП і 2,6% ВВП, відповідно.

Державний і гарантований державою борг, за прогнозами банку, становитиме 90,2% ВВП, 92,8% ВВП і 87,9% ВВП, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України, за оцінками Державної служби статистики, у другому кварталі 2016 року порівняно з другим кварталом 2015 року зріс на 1,4%, порівняно з першим кварталом 2016 року з урахуванням сезонного чинника - на 0,6%.

ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.