Кабмін хоче збільшити фінансування армії і поліції цього року на 6,6 мільярда

Кабінет міністрів України на засіданні в четвер схвалив із подальшим доопрацюванням законопроект про зміни до державного бюджету на 2016 рік, які передбачають збільшення фінансування потреб оборони та безпеки на 6,6 млрд грн.

Читайте такожБюджет Міноборони в 2017 році планують збільшити на 15% - до 64 мільярдів

«Пропонується збільшити видатки для Міністерства оборони на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, також збільшити витрати Нацполіції на підвищення розмірів грошових виплат, виплат для окремих підрозділів поліції, також на грошове забезпечення військових Держприкордонслужби, Головного управління розвідки Міноборони та СБУ», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи законопроект.

При цьому покрити потреби оборони та безпеки планується за рахунок економії на виконання боргових зобов'язань на 6,1 млрд грн, скорочення непершочергових витрат на 0,4 млрд грн і економії на обслуговуванні держборгу на 0,1 млрд грн.

Водночас, Кабмін схвалив законопроект із необхідністю доопрацювання за участю Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2017 рік передбачає збільшення фінансування оборонного сектору країни порівняно з 2016 роком на 14,5 млрд грн - до 5% від ВВП.