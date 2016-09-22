Поріг продажу без касових апаратів підвищили до 250-500 тисяч гривень на рік

Кабінет міністрів України на засіданні в четвер підвищив поріг продажу без касових апаратів (РРО) з 75-200 тис. грн до 250-500 тис. грн залежно від організаційної форми та умов діяльності структурних підрозділів підприємств.

Читайте такожПорошенко та Лагард домовились про наступний візит місії МВФ в Україну

«Прийняття проекту постанови сприятиме усуненню конфліктних ситуацій між контролюючими органами і суб'єктами господарювання, спрощенню здійснення розрахункових операцій і скороченню витрат суб'єктів господарювання від продажу товарів і надання послуг у невказаних обсягах», - зазначив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

При цьому використання РРО стане обов'язковим для підприємств, що займаються реалізацією підакцизних товарів, надають побутові послуги, послуги носильників з додаванням багажу на вокзалах і в портах, а також підприємств, які реалізують квитки державних лотерей.

У той же час, постанову прийнято з умовою її доопрацювання у триденний строк, що виключить необхідність використання РРО для підприємств, які займаються ремонтом взуття, трикотажних виробів, прибиранням квартир, доглядом за хворими людьми без використання найманих робітників.

Згідно з постановою, використання РРО є обов'язковим для підприємств, річний дохід яких перевищує 1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.

1 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» щодо зниження фіскального навантаження на суб'єктів господарювання при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій».

Голова Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що законом вносяться зміни до Податкового кодексу, згідно з яким реєстратор розрахункових операцій не застосовується до платників єдиного податку першої групи і другої, третьої груп - фізичних осіб-підприємців незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн.

Впровадження обов'язкового використання РРО є однією з вимог Міжнародного валютного фонду в рамках програми співробітництва з Україною.