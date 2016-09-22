У Харкові власники кредитного союзу привласнили 9,5 мільйона гривень вкладників

У Харкові власники кредитної спілки привласнили 9,5 мільйона гривень вкладників і витратили їх на придбання нерухомості за кордоном. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2007 році двоє громадян створили кредитну спілку, дозвіл на діяльність якої отримали на підставі підроблених документів з фіктивними відомостями у них.

Кошти, які вони отримували від вкладників, привласнювали, а потім переводили за кордон.

"Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку", - йдеться у повідомленні.

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Спочатку кошти потрапили на рахунки компанії-нерезидента, а вже потім і на їх власні. За ці кошти вони придбали нерухомість за кордоном. Ще 25 тисяч євро, отриманих аналогічним чином, пішли на покупку автомобіля, зазначили у поліції.

Загальна сума легалізованих злочинним шляхом коштів сягає понад 9,5 мільйона гривень.

На даний час слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили двом організаторам про підозру за ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

46-річному організатору та його 33-річній помічниці світить тюремний строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3-х років з конфіскацією майна.