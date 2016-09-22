Гривня знову опустилася до 26 за долар

У четвер, 22 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,94/26,00 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта знизилася щодо долара США на 2 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,2010/29,2660 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4080/0,4090 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9228 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 527 угод на суму 381,65 млн дол.