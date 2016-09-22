Вплив у світі фінансів: Трамп і Клінтон розділили друге місце у рейтингу Bloomberg
Американське агентство Bloomberg склало рейтинг найвпливовіших персон у світі фінансів.
Рейтинг представлений на сайті Bloomberg.
Перше місце в рейтингу зайняла прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Агентство аргументує це її твердою позицією після референдуму про Brexit.
Читайте такожСтатки Білла Гейтса досягли рекордних $90 мільярдів за версією Bloomberg На другому разом розташувалися кандидати в президенти США від Республіканської та Демократичної партій Дональд Трамп і Хілларі Клінтон. Їм обом це місце забезпечила ймовірність очолити США.
На четвертому місці, замикаючи Топ-5, розташувався голова КНР Сі Цзіньпін. Bloomberg зазначає, що до нього прикута увага всього світу на тлі "невизначеності Заходу".
Шосте місце посіла канцлер Німеччини Ангела Меркель. 30-те - президент РФ Володимир Путін.
11 місце Bloomberg присвоїв Ілону Маску, 39-е - Марку Цукербергу.