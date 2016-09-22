Енергохолдинг Ахметова домовився з кредиторами про платіжний мораторій

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова підписав договір про платіжний мораторій (standstill) з банками-кредиторами, який передбачає автоматичну пролонгацію кредитних зобов'язань до 28 січня 2017 року, йдеться в повідомленні компанії.

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Згідно з підписаною угодою, на період переговорів про реструктуризацію між холдингом і банками-кредиторами призупиняється дія початкових умов за платіжними зобов'язаннями без фінансових стягнень.

При цьому, за умовами standstill, до кінця переговорного процесу банкам буде виплачуватися щомісяця 10% від нарахованих відсотків. Також після підписання договору компанія виплатить банкам 10% від початково нарахованих відсотків. Крім того, разово буде проведена виплата комісії, еквівалентна 0,25% суми банківського кредитного портфеля.

Компанія очікує, що до кінця цього року буде укладено угоду про умови довгострокової реструктуризації боргу.

Також повідомляється, що ДТЕК має намір внести зміни до домовленості про мораторій з утримувачами єврооблігацій, щоб повністю відобразити умови угоди з банками і таким чином зрівняти умови з standstill для банків і держателів єврооблігацій.

"Холдинг активно веде переговори з банками і власниками єврооблігацій, щоб виробити і прийняти обгрунтоване рішення. Сподіваємося до кінця цього року прийти до угоди, яка дозволить збалансувати наші можливості з обслуговування позик і подальшого розвитку підприємств", - цитує прес-служба керівника департаменту з корпоративних фінансів ДТЕК Дмитра Федотова.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня ДТЕК заявив про неможливість найближчим часом повністю оплатити купон за єврооблігаціями на суму 910 млн дол. з погашенням у 2018 році і запропонував кредиторам провести довгострокову реструктуризацію своїх боргів.

У другому півріччі 2015 року з метою організації процесу реструктуризації боргових зобов'язань компанія ДТЕК найняла фінансового радника компанії Rothschild і юридичного консультанта компанії Latham & Watkins.

11 березня 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг ДТЕК до дефолтного рівня «RD» з «С» в зв'язку з імовірною простроченням ряду платежів за банківськими кредитами та невиплатою банківських боргів.

ДТЕК в 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням в 2015 році. Потім, в кінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 млн дол. з погашенням у квітні 2018 року.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

Холдинг ДТЕК у 2015 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком майже в два рази – до 37,4 млрд грн з 19,6 млрд грн.