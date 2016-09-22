Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але знизив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2592.2831 (22 вересня – 2597.4620)

100 EUR – 2913.2077 (22 вересня – 2896.1701)

10 RUR – 4.0635 (22 вересня – 4.0307)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/26,00 грн/дол. Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася до долара США на 2 копійки.

Котирування гривні до євро на рівні 29,2010/29,2660 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4080/0,4090 грн/рубль.