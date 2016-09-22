Україна розмістила єврооблігації на $1 мільярд за найнижчою в історії ставкою - міністр фінансів

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

«Розмістили єврооблігації на 1 млрд дол. під гарантії США за найнижчою в історії України ставкою у 1,471%. Це ще одне підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом. Це ще одна перемога. Це ще один результат плідної співпраці президента та уряду», - написав міністр.

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Кабінет міністрів України прийняв рішення здійснити випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США терміном обігу 5 років і граничною відсотковою ставкою 2,5% сьогодні, 22 вересня. Представляючи рішення, міністр фінансів України зазначив, що остаточну відсоткову ставку буде затверджено пізніше.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що випуск паперів має бути здійснений негайно, а залучені кошти повинні надійти в країну до кінця вересня.

Отримання гарантій від уряду США стало можливим після позитивного рішення ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про продовження співробітництва з Україною і виділення нашій країні третього кредитного траншу за чотирирічною програмою EFF у розмірі 1 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня поточного року уряд України підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. у рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн. Кошти у розмірі 1 млрд дол., які будуть залучені в результаті випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть до загального фонду державного бюджету і будуть використані на соціальну підтримку найвразливіших верств населення, в тому числі в результаті підвищення тарифів на газ.

Угода є вже третьою кредитною гарантією від уряду США, дві попередні дали змогу нашій країні залучити на зовнішніх ринках 2 млрд дол. у 2014 і 2015 роках за рекордно низькими ставками.