В ПФ розповіли, кому сьогодні призначаються спецпенсії

Пенсії за спеціальними законами в Україні сьогодні призначаються тільки вченим, чорнобильцям, військовим і суддів, повідомив в інтерв'ю УНІАН перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір.

"Залишаються діяти закони про спеціальному порядку призначення пенсій науковим працівникам, чорнобильцям і військовим", - сказав Шамбір.

Він також зазначив, що раніше рада скасувала спецпенсії для багатьох категорій працівників, включаючи держслужбовців, депутатів, прокурорів, суддів і т. д. Однак прийнятий наприкінці минулого року закон "Про державну службу" передбачив окремий механізм призначення пенсій державним службовцям, які на момент набрання чинності документа мали 10 років стажу або мають 20 років стажу роботи на держслужбі при виході на пенсію.

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"Крім цього, було прийнято рішення Конституційного суду про незаконність припинення призначення спеціальних пенсій суддям. Відповідно ми також виконуємо це рішення", - сказав Шамбір.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 березня 2015 року прийняла закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про пенсійне забезпечення". Відповідно до змін, внесених законом, Пенсійний фонд України з 1 червня 2015 року припинив призначення спецпенсій депутатів, міністрів, суддів, прокурорів, митників, податківців та іншим бюджетникам, крім військових, вчених і чорнобильців. За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, всі пенсії високопоставленим чиновникам повинні призначатися у відповідності з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".